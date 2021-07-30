Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»

Новак признал, что Зверев был лучше

Olympics Токио-2020
17:38
Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Новак Джокович / Фото: Токио-2020

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о поражении в полуфинале Олимпийских игр от Александра Зверева (ATP 5).

«Это кошмар. Чувствую себя ужасно.

Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матча, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.

Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом.

Что поделать? Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль».

Отметим, что после поражения в одиночке Джокович в миксте с Ниной Стоянович проиграл Елене Весниной и Аслану Карацеву.

Источник: sports.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зверев Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Olympics Токио-2020
17:55
Джокович проиграл второй полуфинал ОИ-2020 за один день
Джокович проиграл второй полуфинал ОИ-2020 за один день
Olympics Токио-2020
16:07
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Olympics Токио-2020
13:35
Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020
Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020
Olympics Токио-2020
13:04
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Olympics Токио-2020
27 июля 18:39
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Olympics Токио-2020
27 июля 14:56

Новости: Теннис

Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Видеообзор сенсационного поражения Джоковича от Зверева в полуфинале ОИ-2020
Токио-2020
17:55
Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Токио-2020
17:38
Олимпийские игры рушат карьеры. Американский теннисист намерен уйти из спорта из-за поражения в Токио-2020
Олимпийские игры рушат карьеры. Американский теннисист намерен уйти из спорта из-за поражения в Токио-2020
Токио-2020
16:24
Джокович проиграл второй полуфинал ОИ-2020 за один день
Джокович проиграл второй полуфинал ОИ-2020 за один день
Токио-2020
16:07
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Токио-2020
13:35
Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020
Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020
Токио-2020
13:04
Определился первый финалист Олимпиады-2020
Определился первый финалист Олимпиады-2020
Токио-2020
10:45
Сачко «баранкой» завершил тяжелейший матч на пути в четвертьфинал Challenger
Сачко «баранкой» завершил тяжелейший матч на пути в четвертьфинал Challenger
ATP
29 июля 21:37
Свитолина: «Это невероятное чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»
Свитолина: «Это невероятное чувство – представлять Украину в матче за бронзу Олимпиады»
Токио-2020
29 июля 17:42
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости