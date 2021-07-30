Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»

Новак Джокович / Фото: Токио-2020

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о поражении в полуфинале Олимпийских игр от Александра Зверева (ATP 5).



Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матча, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.

Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом.

Что поделать? Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль».