Джокович: «Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль»
Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о поражении в полуфинале Олимпийских игр от Александра Зверева (ATP 5).
«Это кошмар. Чувствую себя ужасно.
Но это спорт. Он сыграл лучше. Нужно отдать ему должное – он развернул ход матча, отлично подавал, у меня было не очень много шансов на втором мяче.
Качество моей подачи резко упало. После того, как я повел 3:2 во втором сете, легких очков она вообще не приносила. В целом игра развалилась. Он взял, кажется, восемь геймов подряд. Я остановился, давал ему атаковать, редко попадал первым мячом.
Что поделать? Я приехал на турнир совершенно вымотанным, но я был мотивирован желанием выиграть медаль».
Отметим, что после поражения в одиночке Джокович в миксте с Ниной Стоянович проиграл Елене Весниной и Аслану Карацеву.
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