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Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»

Теннисисты страдают от сильной жары в Токио
Olympics Токио-2020
27 июля 18:39
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Новак Джокович / фото - Sport.pl

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о сложных погодных условиях в Токио, где прямо сейчас проходит олимпийский теннисный турнир. Многие теннисисты жалуются на сильную жару.

В интервью порталу SportKlub лидер рейтинга ATP заявил, что уже поговорил организаторами ОИ, и они пообещали рассмотреть просьбу о переносе матчей на более позднее время.

«Я говорил с ними насчет более позднего начала матчей. Они работают, чтобы, несмотря на логистические сложности, по мере уменьшения количества матчей начинать позже, это устроило бы всех нас. Я видел, что увеличились перерывы между матчами – здорово! 

Однако я думаю, что проблема решилась бы, только если бы матчи начинались позже. Меня заверили, что над этим работают, посмотрим, что будет дальше».

Напомним, экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Олимпиады.


Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Новак Джокович Токио-2020

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