Джокович и Тим пропустят Мастерс в Торонто
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Теннисисты страдают от сильной жары в Токио
27 июля 18:39
Новак Джокович / фото - Sport.pl
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о сложных погодных условиях в Токио, где прямо сейчас проходит олимпийский теннисный турнир. Многие теннисисты жалуются на сильную жару.
В интервью порталу SportKlub лидер рейтинга ATP заявил, что уже поговорил организаторами ОИ, и они пообещали рассмотреть просьбу о переносе матчей на более позднее время.
«Я говорил с ними насчет более позднего начала матчей. Они работают, чтобы, несмотря на логистические сложности, по мере уменьшения количества матчей начинать позже, это устроило бы всех нас. Я видел, что увеличились перерывы между матчами – здорово!
Однако я думаю, что проблема решилась бы, только если бы матчи начинались позже. Меня заверили, что над этим работают, посмотрим, что будет дальше».
Напомним, экс-первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Олимпиады.
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