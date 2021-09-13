Медведев: «Матч был очень непростой. Джокович – величайший теннисист в истории»
Джоковича оштрафовали на $5000 после финала US Open
Серб по ходу второго сета сломал ракетку
13 сентября 10:25
Новак Джокович / фото - usatoday.com
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович получил штраф размером в 5000 долларов за неспортивное поведение по окончании финала US Open.
Сербский теннисист по ходу второго сета сломал ракетку.
Новак Джокович упустил возможность собрать календарный Большой шлем, уступив в финале Открытого чемпионата США второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву.
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