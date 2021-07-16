Тимея Бачински снялась с Roland Garros
Экс-девятая ракетка мира объявила о завершении спортивной карьеры
32-летняя швейцарка опубликовала в Instagram трогательный пост
Тимеа Бачински / Фото - InstagramБывшая девятая ракетка мира швейцарка Тимеа Бачински в Instagram сообщила, что завершает карьеру профессиональной теннисистки.
«Дорогой профессиональный теннис, будучи маленькой девочкой, я никогда не могла представить, что с твоей помощью достигну так много прекрасных вещей, испытаю так много эмоций, узнаю так много, особенно о себе, но и о мире тоже. Ты был самой прекрасной школой жизни, и я никогда не смогу сполна отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе. Теперь мне пора перевернуть страницу и написать новые, которые, я надеюсь, будут такими же впечатляющими. Спасибо тебе за трудные времена, за улыбки, слезы, сомнения, но прежде всего – за опыт, которые ты смог мне передать. Я очень горжусь всем, чего я добилась вместе с тобой. Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза».
Напомним, Бачински является чемпионка трех турниров WTA в одиночке и пяти в паре.
Последний официальный матч она провела на турнире в Сеуле (Южная Корея) в 2019 году.
Накануне первая ракетка мирового рейтинга Новак Джокович сообщил, что примет участие в Олимпиаде-2020.
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