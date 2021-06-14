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Экс-первая ракетка: «Джокович пугающе силен»
Матс Виландер подвел итоги финала Roland Garros
Матс Виландер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира и пятикратный победитель турниров серии «Большого Шлема» Матс Виландер подвел итоги Roland Garros-2021, победителем которого стал Новак Джокович. Цитирует Виландера портал Daily Express.
«Не знаю, что он говорит себе, уступая 0:2 по сетам, забывает ли он о счете или точно знает, что делать. Он выполняет правильные удары в самые подходящие моменты. По ходу матча Новак выглядел все более свежим. Он умный, сильный и спокойный. В третьем, четвертом и пятом сетах казалось, что его невозможно обыграть.
Джоковича можно считать главным фаворитом Wimbledon, да и US Open, учитывая его результаты на харде. Он выглядит молодым, свежим и пугающе сильным и мотивированным».
Первые слова Джоковича после победы в финале RG.
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