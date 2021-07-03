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Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon

Британец не смог пройти в следующую стадию домашнего «мэйджора»
Теннис Grand Slam
07:16
Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon
Энди Маррей / Фото - theguardian
118-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, в третьем раунде Wimbledon проиграл канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 2:6, 2:6.

За 2 часа 16 минут матча Маррей оформил один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 12-й номер рейтинга АТР 11 раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. 

Счет в личных встречах теннисистов стал 1:0 в пользу канадца.

В четвертом круге Wimbledon Шаповалов встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович переиграл уроженца Киева Дениса Кудлу и прошел в четвертый круг Wimbledon.
Владимир Кириченко
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Теги

Денис Шаповалов Энди Маррей Wimbledon

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