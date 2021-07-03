Экс-первая ракетка мира Маррей без шансов проиграл Шаповалову в третьем раунде Wimbledon

Британец не смог пройти в следующую стадию домашнего «мэйджора»



Энди Маррей / Фото - theguardian

118-я ракетка мира, британский теннисист, в третьем раунде Wimbledon проиграл канадцусо счетом 4:6, 2:6, 2:6.За 2 часа 16 минут матча Маррей оформил один эйс и один брейк, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 12-й номер рейтинга АТР 11 раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.Счет в личных встречах теннисистов стал 1:0 в пользу канадца.В четвертом круге Wimbledon Шаповалов встретится с испанцемРанее первая ракетка мираи прошел в четвертый круг Wimbledon.