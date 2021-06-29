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Экс-первая ракетка мира Маррей не без труда пробился во второй раунд Wimbledon

Титулованный британец заставил капитулировать Басилашвили

Теннис Grand Slam
07:35
Экс-первая ракетка мира Маррей не без труда пробился во второй раунд Wimbledon
Энди Маррей / Фото - tennismajors
Титулованный британский теннисист, ныне занимающий 118-ю строчку рейтинга АТР, Энди Маррей в первом раунде Wimbledon переиграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

За 3 часа 32 минуты матча Маррей оформил 17 эйсов и 7 брейков, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 28-я ракетка мира Басилашвили пять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде турнира в Великобритании Маррей встретится или с немцем Оскаром Отте, или с французом Артуром Риндеркнехом.

Напомним, первый сеяный и главный фаворит турнира Новак Джокович, не без труда, но все же прошел во второй круг соревнований.
Владимир Кириченко
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Теги

Wimbledon Энди Маррей Николоз Басилашвили

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