Кенин всего за час добыла путевку во второй круг Wimbledon
Экс-первая ракетка мира Маррей не без труда пробился во второй раунд Wimbledon
Титулованный британец заставил капитулировать Басилашвили
07:35
Энди Маррей / Фото - tennismajorsТитулованный британский теннисист, ныне занимающий 118-ю строчку рейтинга АТР, Энди Маррей в первом раунде Wimbledon переиграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.
За 3 часа 32 минуты матча Маррей оформил 17 эйсов и 7 брейков, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 28-я ракетка мира Басилашвили пять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив пять двойных ошибок.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Во втором раунде турнира в Великобритании Маррей встретится или с немцем Оскаром Отте, или с французом Артуром Риндеркнехом.
Напомним, первый сеяный и главный фаворит турнира Новак Джокович, не без труда, но все же прошел во второй круг соревнований.