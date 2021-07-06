Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича

До финала серб, скорее всего, дойдет без проблем

Новак Джокович / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Матч Виландер поделился мнением о шансах Новака Джоковича выиграть Wimbledon. Швед заявил в комментарии Tennis Head, что до финала сербу вряд ли попадутся достойные соперники.

«На этом турнире я не вижу никого, кто мог бы помешать Новаку выйти в финал. В его половине нет ни одного соперника, способного поколебать его уверенность в себе. Что касается возможного оппонента по финалу, то мне кажется, что только Даниил Медведев может создать Джоковичу проблемы. Впрочем, это еще нужно проверить».

Недавно о своем выступлении на британском Шлеме высказался сам Джокович.