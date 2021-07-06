Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 1
Теннис (7 событий из 45) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:55 Мартон Фускович - Андрей Рублёв 3:2 Окончен
15:30 Новак Джокович - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
16:50 Felix Auger Aliassime - Александер Зверев 3:2 Окончен
19:30 Роджер Федерер - Лоренцо Сонего 3:0 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Людмила Самсонова 2:0 Окончен
17:10 Мэдисон Кейз - Виктория Голубич 0:2 Окончен
17:45 Cori Gauff - Ангелика Кербер 0:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 25) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Хуберт Гуркач - Даниил Медведев 1:2 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:00 Каролина Плишкова - Виктория Голубич -:- Запланирован
16:15 Каролина Мухова - Ангелика Кербер -:- Запланирован
18:30 Эшлей Барти - Айла Томлянович -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Новак Джокович - Мартон Фускович -:- Запланирован

Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича

До финала серб, скорее всего, дойдет без проблем
Теннис Grand Slam
13:55
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Новак Джокович / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Матч Виландер поделился мнением о шансах Новака Джоковича выиграть Wimbledon. Швед заявил в комментарии Tennis Head, что до финала сербу вряд ли попадутся достойные соперники.

«На этом турнире я не вижу никого, кто мог бы помешать Новаку выйти в финал. В его половине нет ни одного соперника, способного поколебать его уверенность в себе.

Что касается возможного оппонента по финалу, то мне кажется, что только Даниил Медведев может создать Джоковичу проблемы. Впрочем, это еще нужно проверить».  

Недавно о своем выступлении на британском Шлеме высказался сам Джокович.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Джокович: «Приятно слышать о моих рекордах, но я за ними не слежу»
Теннис Grand Slam
09:25
Уверенная поступь за третьим трофеем подряд. Джокович разгромил 20-ю ракетку ATP в четвертом раунде Wimbledon
Уверенная поступь за третьим трофеем подряд. Джокович разгромил 20-ю ракетку ATP в четвертом раунде Wimbledon
Теннис Grand Slam
5 июля 18:18
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
Гарин: «Счастлив сразиться с Джоковичем. Люблю решать сложные задачи»
Теннис Grand Slam
5 июля 09:59
Медведев – о победе с 0:2 по сетах: «Это одна из самых сложных вещей в теннисе»
Медведев – о победе с 0:2 по сетах: «Это одна из самых сложных вещей в теннисе»
Теннис Grand Slam
4 июля 15:31
Медведев совершил камбэк с 0:2 и пробился во 2-ю неделю Wimbledon
Медведев совершил камбэк с 0:2 и пробился во 2-ю неделю Wimbledon
Теннис Grand Slam
4 июля 07:29
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Джокович немного помучался, но прошел в четвертый круг. Видеообзор
Теннис Grand Slam
2 июля 22:12

Новости: Теннис

Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции
Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции
WTA
14:46
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Барти: «Рада, что удалось выйти в четвертьфинал. Теперь предстоит сделать еще один шаг»
Grand Slam
14:34
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Экс-первая ракетка мира назвал теннисиста, способного победить Джоковича
Grand Slam
13:55
Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Оже-Альяссим: «Сбылась моя мечта – сыграть на первом корте Wimbledon при полных трибунах»
Grand Slam
13:11
17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час
17-летняя Гауфф – единственная теннисистка на Wimbledon, которая подала со скоростью 200 км/час
Grand Slam
12:54
Младенович оштрафовали на 7,5 тысяч долларов. Ее родственник наорал на сотрудника Wimbldeon
Младенович оштрафовали на 7,5 тысяч долларов. Ее родственник наорал на сотрудника Wimbldeon
Grand Slam
12:30
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Grand Slam
11:20
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
WTA
10:30
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Grand Slam
09:32
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости