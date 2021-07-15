Экс-первая ракетка мира не сыграет на Олимпиаде

Кербер намерена взять отпуск

Анжелик Кербер / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер заявила, что пропустит Олимпийские игры-2020 в Токио, Япония. Немецкая теннисистка приняла решение отдохнуть от напряженного сезона. Об этом Кербер сообщила в своем Twitter.

«Мысль об участии в Играх долго мотивировала меня. Тем обиднее пропускать турнир сейчас. Я понимаю, что моему организму нужен отдых, потому что последний месяц был очень напряжённым. Буду скучать по сборной».

Отметим, что Кербер является серебряной медалисткой Олимпиады-2016, а также трижды в карьере выигрывала турнир Большого Шлема.

Напомним, что в полуфинале Wimbledon Анжелик уступила будущей чемпионке.