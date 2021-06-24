Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon

Матч Вилландер / фото - Tennisnet

Экс-первая ракетка мира Матс Вилландер прокомментировал решение третьего номера рейтинга АТР Рафаэля Надаля не играть на Wimbledon и Олимпиаде. Виной отказа, по мнению шведа, являются короткие паузы между турнирами. Слова Вилланддера приводит Tennis Head.

Между Парижем и Лондоном всего две недели – это все портит. Для игрока со стилем Рафы это опасно. Он много играл на грунте, так что решил отказаться от травы».