Тренер Надаля: «Рафаэль закончил этот грунтовый сезон вымотанным, лучше всего сделать паузу»
Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon
Испанцу понадобилась пауза
Матч Вилландер / фото - Tennisnet
Экс-первая ракетка мира Матс Вилландер прокомментировал решение третьего номера рейтинга АТР Рафаэля Надаля не играть на Wimbledon и Олимпиаде. Виной отказа, по мнению шведа, являются короткие паузы между турнирами. Слова Вилланддера приводит Tennis Head.
«Олимпиада могла стать серьёзным риском для Рафы, ведь дальше идет US Open. Жаль, что его не будет на Уимблдоне. Он не просто так снялся - уверен, что есть веские причины.
Между Парижем и Лондоном всего две недели – это все портит. Для игрока со стилем Рафы это опасно. Он много играл на грунте, так что решил отказаться от травы».
Ранее первая ракетка Канады отказался представлять свою страну на Играх в Токио.
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