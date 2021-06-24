Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon

Испанцу понадобилась пауза
Теннис ATP
09:52
Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon
Матч Вилландер / фото - Tennisnet

Экс-первая ракетка мира Матс Вилландер прокомментировал решение третьего номера рейтинга АТР Рафаэля Надаля не играть на Wimbledon и Олимпиаде. Виной отказа, по мнению шведа, являются короткие паузы между турнирами. Слова Вилланддера приводит Tennis Head.

«Олимпиада могла стать серьёзным риском для Рафы, ведь дальше идет US Open. Жаль, что его не будет на Уимблдоне. Он не просто так снялся - уверен, что есть веские причины.

Между Парижем и Лондоном всего две недели – это все портит. Для игрока со стилем Рафы это опасно. Он много играл на грунте, так что решил отказаться от травы».

Ранее первая ракетка Канады отказался представлять свою страну на Играх в Токио.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер Надаля: «Рафаэль закончил этот грунтовый сезон вымотанным, лучше всего сделать паузу»
Тренер Надаля: «Рафаэль закончил этот грунтовый сезон вымотанным, лучше всего сделать паузу»
Теннис ATP
21 июня 15:40
День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса
День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса
Теннис ATP
20 июня 09:25
Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Теннис ATP
17 июня 15:01
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Надаль: «Пока не принял решение об участии на Wimbledon»
Теннис Grand Slam
13 июня 13:47
Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Надаль: «Радоваться нечему, но и повода для драмы тоже нет»
Теннис Grand Slam
12 июня 15:25
Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Послесловие
Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун
Теннис Grand Slam
12 июня 11:21

Новости: Теннис

Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Grand Slam
10:40
Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon
Экс-первая ракетка мира объяснил снятия Надаля с Олимпиады и Wimbledon
ATP
09:52
Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»
Катерина Бондаренко: «Доминировала два сета. Достаточно для победы»
Grand Slam
09:45
Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
Ястремская вернется на корт на турнире в Гамбурге
WTA
08:25
Федерер: «Я так ужасно облажался на Wimbledon – надел штаны задом наперед»
Федерер: «Я так ужасно облажался на Wimbledon – надел штаны задом наперед»
Grand Slam
23 июня 22:18
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Grand Slam
23 июня 20:58
Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Grand Slam
23 июня 20:27
Неудачный дебют. Костюк и Свитолина проиграли первый парный матч сезона
Неудачный дебют. Костюк и Свитолина проиграли первый парный матч сезона
WTA
23 июня 19:59
Стаховский потерпел поражение во втором круге квалификации Wimbledon
Стаховский потерпел поражение во втором круге квалификации Wimbledon
ATP
23 июня 19:06
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости