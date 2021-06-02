Экс-седьмая ракетка мира: «Свитолину нужно обыгрывать своими силами, потому что сама она ничего не отдаст»

Эксперт проанализировала игру украинку в первом кругу Roland Garros

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Эксперт телеканала Eurosport и экс-седьмая ракетка мира Барбара Шетт поделилась мнением об игре 6-го номера рейтинга WTA Элины Свитолиной. Теннисистка заверила следующих соперниц украинки на Roland Garros, что им придется нелегко в матчах с 26-летней украинкой.

«Думаю, что в первом круге выглядело так, что Элина Свитолина чувствовала себя чрезвычайно комфортно. Во втором сете против Осеан Бабель она немного потеряла концентрацию, но она слишком опытная конкурентка для Бабель. Элина играет стабильно, с ней ты не получишь много простых очков. Я не думаю, что она пройдет весь путь на грунте Ролан Гаррос на этот раз, но она однозначно из числа тех игроков, которых соперницам нужно обыгрывать своими силами. Сама она ничего тебе не отдаст. Она опасный соперник как раз из-за того, что очень стабильно играет»

Свитолина во втором круге сыграет с 75-й ракеткой мира Энн Ли.

Ранее французский Шлем покинула дебютантка из Украины Ангелина Калинина.

