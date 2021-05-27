Экс-шестая ракетка мира, победившая рак, выступит на Roland Garros

История Карлы Наварро, которая заслуживает полнометражного фильма

Карла Наварро / фото - Getty Images

Бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро планирует выступить на Roland Garros. Для теннисистки это будет первый турнир после первенства в Катаре в феврале 2020 года.

После тогдашнего поражения Петре Квитовой 32-летняя испанка задумалась о завершении карьеры. После очередной сдачи теста на коронавирус, теннисистка решила пройти более тщательное обследование, в результате которого у нее обнаружили лимфому – рак крови.

Карла тотчас начала лечение, глубоко не вдаваясь в подробности болезни. В январе 2021 года теннисистка прошла последний курс химеотерапии и объявила о своем полном выздоровлении. И вот в интервью Федерации тенниса Испании Наварро заявила, что сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Очень рада возможности принять участие на Roland Garros. Работала над этим последние несколько месяцев, готовя себя к тому, чтобы сыграть в Париже. С нетерпением жду выхода на корт, чтобы почувствовать, насколько особенным этот турнир является для меня».

Переболев страшным недугом, теннисистка передумала заканчивать карьеру. Теперь в ее планы также входит выступление на Олимпийских Играх в Токио в паре с Габринье Мугурусой.

Лучшим результатом Карлы на главном грунтовом турнире сезона являются четвертьфиналы в 2008 и 2014 годах.

Напомним, за выход в основу Открытого чемпионата Франции поборются 3 представителя Украины.