Экс-спонсор Свитолиной: «У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга»

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Бывший спонсор украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился мнением о выступлении шестой ракетки мира на Олимпийских играх-2020:

Элина сейчас находится не в лучшей своей физической форме, это показывают ее результаты на последних турнирах. У нее произошло знаменательное событие в жизни – она создала семью. Дай бог, чтобы она была счастливой с Гаэлем. Каждый ее матч я жду с волнением, потому что понимаю, что она не в оптимальной форме и может играть значительно лучше. У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга. Даже в детстве она оставалась после тренировок, хотела работать больше и больше. Несмотря на отсутствие козырей, она – одна из самых физически сильных в туре. Она бежит за каждым мячом, дерется за него как за последним. Она может проиграть 1:5 в решающем, а может выиграть 5:0 – это уже тонкие женские психологические вещи.

Три ее победы на старте над соперницами, которых она вроде бы должна была обыгрывать легко, были достаточно тяжелыми, валидольными и почти по 3 часа каждая. Элина – контратакующий игрок. Она умеет ждать, терпеть и выбрать момент для контратаки.

Полуфинальный матч Свитолиной с Вондроушовой будет очень тяжелым для одной и другой. Они достаточно хорошо знают друг друга. Кто в данный момент свежее? Наверное, Маркета. Но Элина – это характер и терпение. Она отдаст все что может. Во втором полуфинальном матче – Белинда Бенчич – Елена Рыбакина – я бы поставил на первую.

Элина написала очередной теннисный рекорд Украины – она впервые среди представителей Украины сыграет в полуфинале Олимпиады в одиночном разряде. У нее будет две попытки при любом раскладе – матч с Вондроушовой и встреча за золото или за бронзу. Никто не знает, будет ли у украинки медаль, ведь вылетели даже фавориты – Плишкова, Барти, Осака. Любая медаль – это медаль, но когда вы так близко к золоту. Вы хотите, чтобы Элина выиграла, я тоже хочу, и все теннисные болельщики хотят, но больше всего этого хочет Свитолина».