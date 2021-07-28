Экс-спонсор Свитолиной: «У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга»
Бывший спонсор украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился мнением о выступлении шестой ракетки мира на Олимпийских играх-2020:
«Элина и все остальные девочки, которые приехали на Олимпиаду, бьются за флаг своей страны, ведь рейтинговых очков и призовых денег они не получают. Кроме собственного престижа и чести страны, больше ничего нет. За это им благодарность. Да, украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов за золотую медаль Олимпиады-2020, но это выход в 3-й круг турнира «Большого шлема». Это точно не является для Свитолиной мотивацией. Мотивация для нее – честь страны.
Элина сейчас находится не в лучшей своей физической форме, это показывают ее результаты на последних турнирах. У нее произошло знаменательное событие в жизни – она создала семью. Дай бог, чтобы она была счастливой с Гаэлем. Каждый ее матч я жду с волнением, потому что понимаю, что она не в оптимальной форме и может играть значительно лучше. У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга. Даже в детстве она оставалась после тренировок, хотела работать больше и больше. Несмотря на отсутствие козырей, она – одна из самых физически сильных в туре. Она бежит за каждым мячом, дерется за него как за последним. Она может проиграть 1:5 в решающем, а может выиграть 5:0 – это уже тонкие женские психологические вещи.
Три ее победы на старте над соперницами, которых она вроде бы должна была обыгрывать легко, были достаточно тяжелыми, валидольными и почти по 3 часа каждая. Элина – контратакующий игрок. Она умеет ждать, терпеть и выбрать момент для контратаки.
Полуфинальный матч Свитолиной с Вондроушовой будет очень тяжелым для одной и другой. Они достаточно хорошо знают друг друга. Кто в данный момент свежее? Наверное, Маркета. Но Элина – это характер и терпение. Она отдаст все что может. Во втором полуфинальном матче – Белинда Бенчич – Елена Рыбакина – я бы поставил на первую.
Элина написала очередной теннисный рекорд Украины – она впервые среди представителей Украины сыграет в полуфинале Олимпиады в одиночном разряде. У нее будет две попытки при любом раскладе – матч с Вондроушовой и встреча за золото или за бронзу. Никто не знает, будет ли у украинки медаль, ведь вылетели даже фавориты – Плишкова, Барти, Осака. Любая медаль – это медаль, но когда вы так близко к золоту. Вы хотите, чтобы Элина выиграла, я тоже хочу, и все теннисные болельщики хотят, но больше всего этого хочет Свитолина».
Среди всех теннисисток, пробившихся в полуфинал Свитолина – единственная представительница топ-10. В Токио-2020 она превзошла свое достижение Рио-2016, когда она остановилась на стадии четвертьфинала.
Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал
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