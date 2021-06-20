Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon
Раонич получил травму
Милош Раонич / фото - Getty Images
18-я ракетка мира Милош Раонич пропустит Wimbledon. На Открытом чемпионате Великобритании канадец не сыграет из-за травмы, полученной накануне. Раонич сообщил о своем решении в Instagram.
«Я хочу поделиться с вами новостью, от которой мне невероятно грустно и больно. Я вынужден пропустить Wimbledon в этом году.
Из года в год этот турнир остается для меня самым важным. Я усердно готовился к последним турнирам, но в предпоследний день сборов повредил икроножную мышцу.
Я пытался решить эту проблему в кратчайшие сроки, но мне не повезло. Я буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно скорее. Спасибо за терпение и поддержку».
Милоша в основной сетке заменит Педро Соуза.
Третий номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль также не сыграет в Великобритании.
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