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Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon

Раонич получил травму
Теннис ATP
12:38
Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon
Милош Раонич / фото - Getty Images

18-я ракетка мира Милош Раонич пропустит Wimbledon. На Открытом чемпионате Великобритании канадец не сыграет из-за травмы, полученной накануне. Раонич сообщил о своем решении в Instagram.

  «Я хочу поделиться с вами новостью, от которой мне невероятно грустно и больно. Я вынужден пропустить Wimbledon в этом году.

Из года в год этот турнир остается для меня самым важным. Я усердно готовился к последним турнирам, но в предпоследний день сборов повредил икроножную мышцу.

Я пытался решить эту проблему в кратчайшие сроки, но мне не повезло. Я буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно скорее. Спасибо за терпение и поддержку». 

Милоша в основной сетке заменит Педро Соуза.

Третий номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль также не сыграет в Великобритании.

 

Антон Кривенко
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Милош Раонич

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