Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon

Милош Раонич / фото - Getty Images

18-я ракетка мира Милош Раонич пропустит Wimbledon. На Открытом чемпионате Великобритании канадец не сыграет из-за травмы, полученной накануне. Раонич сообщил о своем решении в Instagram.

Из года в год этот турнир остается для меня самым важным. Я усердно готовился к последним турнирам, но в предпоследний день сборов повредил икроножную мышцу.

Я пытался решить эту проблему в кратчайшие сроки, но мне не повезло. Я буду усердно работать, чтобы вернуться в тур как можно скорее. Спасибо за терпение и поддержку».