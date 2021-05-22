419-я ракетка мира: «Мой уровень сейчас близок к Федереру»
Экс-вторая ракетка мира: «Федерер пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом»
Алекс Корретха – о результатах швейцарца
Алекс Корртеха / фото - Getty Images
Экс-вторая ракетка мира, испанец Алекс Корртеха в интервью порталу Tennis Head высказался о последних результатах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в Туре.
«Я удивлюсь, если Федерер будет выступать еще несколько лет. Мне кажется, сейчас он пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом.
Что касается Надаля, то он может поиграть еще пару лет. Думаю, он использует это время, чтобы добавить в свое актив еще несколько титулов на «Шлемах». Я вижу, как он нацелен на это прямо сейчас».
Напомним, Федерер набирает форму перед Wimbledon.
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