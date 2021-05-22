Экс-вторая ракетка мира: «Федерер пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом»

Алекс Корртеха / фото - Getty Images

Экс-вторая ракетка мира, испанец Алекс Корртеха в интервью порталу Tennis Head высказался о последних результатах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в Туре.

Что касается Надаля, то он может поиграть еще пару лет. Думаю, он использует это время, чтобы добавить в свое актив еще несколько титулов на «Шлемах». Я вижу, как он нацелен на это прямо сейчас».