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Экс-вторая ракетка мира: «Федерер пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом»

Алекс Корретха – о результатах швейцарца
Теннис ATP
12:34
Экс-вторая ракетка мира: «Федерер пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом»
Алекс Корртеха / фото - Getty Images

Экс-вторая ракетка мира, испанец Алекс Корртеха в интервью порталу Tennis Head высказался о последних результатах Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в Туре.

«Я удивлюсь, если Федерер будет выступать еще несколько лет. Мне кажется, сейчас он пытается вернуться в Тур, чтобы с большим размахом проститься с теннисом.

Что касается Надаля, то он может поиграть еще пару лет. Думаю, он использует это время, чтобы добавить в свое актив еще несколько титулов на «Шлемах». Я вижу, как он нацелен на это прямо сейчас».

Напомним, Федерер набирает форму перед Wimbledon.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Роджер Федерер Рафаэль Надаль

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