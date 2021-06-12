Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros

Французский дуэт обыграл в финале пару из Казахстана

Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю / фото - Getty Images

Французский дуэт в лице Пьера-Юге Эрбера и Николя Маю выиграл парный Roland Garros, победив в финале представителей Казахстана Александра Бублика и Андрея Голубева. Матч закончился со счетом 4:6, 7:6(7:1), 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 11 минут. Пьер-Юге и Николя сделали по четыре брейка и эйса и выиграли четыре гейма на приеме, дважды ошибившись при подаче. Александр и Андрей четыре раза брали подачу оппонентов, совершили шесть подач навылет и пять двойных ошибок.

Для Эрбера и Маю данный титул стал пятым в карьере на парных «Шлемах».

Напомним, Крейчикова выиграла Roland Garros в одиночном разряде.