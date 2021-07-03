«Еще поиграю». Кирьос снялся с Wimbledon из-за травмы

Австралиец выиграл первый сет

Ник Кирьос / фото - The Times

60-я ракетка мира Ник Кирьос покинул Wimbledon. Австралиец в третьем круге выиграл первый сет у Феликса Оже-Альяссима, но после проигранного второго сета снялся с матча.

В послематчевом комментарии теннисист объяснил, что он почувствовал дискомфорт в мышцах живота. Завершать карьеру 26-летний Ник не собирается.

«Перерыв в выступлениях открыл мне второе дыхание. Думаю, я еще поиграю».

20-летний Оже-Альяссим в следующем круге встретится с Александром Зверевым.