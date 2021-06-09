«Это было очень сложно». Первые слова Надаля после выхода в полуфинал Roland Garros

«Король грунта» с трудом прошел Шварцмана

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros, обыграв Диего Шварцмана на стадии 1/4-й.

В послематчевом комментарии каналу Eurosport Надаль признался, что матч вышел для него очень сложным.

«Мне было очень сложно. Диего провел очень хороший матч, он отличный игрок. Я очень доволен, что вышел в полуфинал. Всем спасибо. Спасибо публике, которая пришла посмотреть этот матч. Очень приятно видеть вас здесь. У меня большая история в этом турнире, это особенный турнир для меня. Это был очень непростой матч, но я смог вытащить его, и я очень доволен этим».

Напомним, в полуфинале Надаль сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Маттео Берреттини.