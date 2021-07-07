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Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри

Случилось это в матче против Дениса Шаповалова
Теннис Grand Slam
17:13
Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри
Карен Хачанов / Фото: tennisnet.com

В четвертьфинальном матче Wimbledon между Кареном Хачанов и Денисом Шаповаловым произошел весьма забавный случай.

Во время одного из переходов судья попросил у российского теннисиста сменить кепку, потому что слишком черная внутри. 

Wimbledon – самый консервативный турнир среди всех Больших шлемов. Теннисисты на нем традиционно играют в исключительно белой одежде.

Сергей Остапенко
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Теги

Карен Хачанов Денис Шаповалов

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