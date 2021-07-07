Барти - о полуфинале Wimbledon против Кербер: «Приятно играть с человеком, который знает, как побеждать на этом турнире»
Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри
Случилось это в матче против Дениса Шаповалова
17:13
Карен Хачанов / Фото: tennisnet.com
В четвертьфинальном матче Wimbledon между Кареном Хачанов и Денисом Шаповаловым произошел весьма забавный случай.
Во время одного из переходов судья попросил у российского теннисиста сменить кепку, потому что слишком черная внутри.
Wimbledon – самый консервативный турнир среди всех Больших шлемов. Теннисисты на нем традиционно играют в исключительно белой одежде.
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