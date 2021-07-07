Это сильно. Хачанова на Wimbledon попросили сменить кепку, потому что она слишком черная внутри

Случилось это в матче против Дениса Шаповалова

Карен Хачанов / Фото: tennisnet.com В четвертьфинальном матче Wimbledon между Кареном Хачанов и Денисом Шаповаловым произошел весьма забавный случай. Во время одного из переходов судья попросил у российского теннисиста сменить кепку, потому что слишком черная внутри. Wimbledon – самый консервативный турнир среди всех Больших шлемов. Теннисисты на нем традиционно играют в исключительно белой одежде.

Сергей Остапенко