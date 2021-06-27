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Эванс: «Циципас ближе всех к тому, чтобы стать новым лицом тенниса»
Британец считает Стефаноса перспективным игроком
Дэниэл Эванс / фото - Getty Images
26-я ракетка мира Дэниэл Эванс высказался о перспективах греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Британец дал несколько советов 5-й ракетке планеты, которые помогут ему стать номером один в мире. Слова Эванса приводит Tennis Head.
«Я уже несколько раз встречался со Стефаносом Циципасом. Лично мне кажется, что он ближе всех к тому, чтобы стать новым лицом нашего вида спорта.
Стефу нужно чаще выходить к сетке, тогда он станет максимально разносторонним игроком. Форхенд и бэкхенд у него и так потрясающие.
Что касается Саши Зверева, то у него потрясающая вера в свои силы, это подкупает. Думаю, именно у Циципаса и Зверева наилучшие шансы захватить лидерство в теннисе».
Стефанос ранее снялся с первого травяного турнира сезона.
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