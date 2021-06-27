Эванс: «Циципас ближе всех к тому, чтобы стать новым лицом тенниса»

Дэниэл Эванс / фото - Getty Images

26-я ракетка мира Дэниэл Эванс высказался о перспективах греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Британец дал несколько советов 5-й ракетке планеты, которые помогут ему стать номером один в мире. Слова Эванса приводит Tennis Head.

Стефу нужно чаще выходить к сетке, тогда он станет максимально разносторонним игроком. Форхенд и бэкхенд у него и так потрясающие.

Что касается Саши Зверева, то у него потрясающая вера в свои силы, это подкупает. Думаю, именно у Циципаса и Зверева наилучшие шансы захватить лидерство в теннисе».