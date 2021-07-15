Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе

Рэпер уже связался с канадкой
Теннис WTA
19:42
Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе
Эжени Бушар / фото - Twitter

118-я ракетка мира Эжени Бушар стала героиней песни канадского рэпера Мэтта Йонга. Теннисистка отреагировала на музыкальное произведение в своем Twitter, предложив исполнителю сняться в клипе на песню. Йонг тут же согласился на предложение секс-символа большого тенниса.

«Вот это кайф! Напиши мне, я бы хотела снятсья в клипе»

«Было бы здорово. Сейчас свяжемся»  

27-летняя теннисистка проиграла свой последний матч в Туре на старте турнира в Монтеррее, Мексика, в марте 2020 года.

Первая ракетка Украины ранее опубликовала последнее откровенное фото в статусе холостячки.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эжени Бушар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе
Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе
WTA
19:42
Чемпионка Олимпиады-2016 пропустит Игры в Токио
Чемпионка Олимпиады-2016 пропустит Игры в Токио
Токио-2020
19:00
Экс-первая ракетка мира не сыграет на Олимпиаде
Экс-первая ракетка мира не сыграет на Олимпиаде
Токио-2020
16:33
Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»
Первая ракетка Украины опубликовала последнее фото в статусе «мисс Свитолиной»
WTA
15:37
Стаховский за пятьдесят минут вышел в полуфинал Challenger в паре
Стаховский за пятьдесят минут вышел в полуфинал Challenger в паре
ATP
14:53
Калинина обыграла третью сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
Калинина обыграла третью сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
WTA
14:19
Стаховский уступил во втором круге Challenger в Казахстане
Стаховский уступил во втором круге Challenger в Казахстане
ATP
13:19
Скоро никого не останется. Эванс не сыграет на Олимпиаде в Токио
Скоро никого не останется. Эванс не сыграет на Олимпиаде в Токио
ATP
08:41
Козлова в четвертьфинале турнира в Будапеште сыграет с первой сеянной
Козлова в четвертьфинале турнира в Будапеште сыграет с первой сеянной
WTA
08:30
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости