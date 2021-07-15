«Декабрьское настроение!» Сексуальная Бушар готовится встречать Новый год в купальнике
Фанат посвятил песню секс-символу тенниса Бушар. Теннисистка хочет сняться в клипе
Рэпер уже связался с канадкой
Эжени Бушар / фото - Twitter
118-я ракетка мира Эжени Бушар стала героиней песни канадского рэпера Мэтта Йонга. Теннисистка отреагировала на музыкальное произведение в своем Twitter, предложив исполнителю сняться в клипе на песню. Йонг тут же согласился на предложение секс-символа большого тенниса.
«Вот это кайф! Напиши мне, я бы хотела снятсья в клипе»
«Было бы здорово. Сейчас свяжемся»
27-летняя теннисистка проиграла свой последний матч в Туре на старте турнира в Монтеррее, Мексика, в марте 2020 года.
Первая ракетка Украины ранее опубликовала последнее откровенное фото в статусе холостячки.
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