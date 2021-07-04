Федерер не без проблем пробился во вторую неделю Wimbledon
Федерер: «Был максимально спокоен, будто приберег эмоции на концовку»
Роджер выиграл уже три матча на Wimbledon
08:58
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер поделися эмоциями от выигранного матча против британца Кэмерона Норри. Швейцарец преодолел барьер первой недели британского Шлема и после выходного встретится с Лоренцо Сонего. Слова теннисиста приводит пресс-служба АТР.
«Думаю, я был максимально спокоен на протяжении всего поединка, будто приберёг все эмоции на концовку. Для меня это очень важно, потому что я сыграл здорово за исключением одного гейма, когда Норри и удалось сделать брейк.
Надо отдать ему должное, он здорово давил на меня. Я знаю, что он проводит хороший сезон и уже сыграл много матчей и турниров. Поэтому я так обрадовался, когда нашёл способ взять четвертый сет».
Даниилу Медведеву удалось выиграть, проигрывая по ходу матча два сета.
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