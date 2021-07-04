Федерер: «Был максимально спокоен, будто приберег эмоции на концовку»

Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер поделися эмоциями от выигранного матча против британца Кэмерона Норри. Швейцарец преодолел барьер первой недели британского Шлема и после выходного встретится с Лоренцо Сонего. Слова теннисиста приводит пресс-служба АТР.

Надо отдать ему должное, он здорово давил на меня. Я знаю, что он проводит хороший сезон и уже сыграл много матчей и турниров. Поэтому я так обрадовался, когда нашёл способ взять четвертый сет».