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Федерер: «Был максимально спокоен, будто приберег эмоции на концовку»

Роджер выиграл уже три матча на Wimbledon
Теннис Grand Slam
08:58
Федерер: «Был максимально спокоен, будто приберег эмоции на концовку»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер поделися эмоциями от выигранного матча против британца Кэмерона Норри. Швейцарец преодолел барьер первой недели британского Шлема и после выходного встретится с Лоренцо Сонего. Слова теннисиста приводит пресс-служба АТР.

«Думаю, я был максимально спокоен на протяжении всего поединка, будто приберёг все эмоции на концовку. Для меня это очень важно, потому что я сыграл здорово за исключением одного гейма, когда Норри и удалось сделать брейк.

Надо отдать ему должное, он здорово давил на меня. Я знаю, что он проводит хороший сезон и уже сыграл много матчей и турниров. Поэтому я так обрадовался, когда нашёл способ взять четвертый сет».

Даниилу Медведеву удалось выиграть, проигрывая по ходу матча два сета.

Антон Кривенко
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Теги

Роджер Федерер Лоренцо Сонего

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