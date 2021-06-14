Федерер стартовал с тяжелой победы на травяном турнире в Галле
Федерер: «Классно играть на зеленой траве»
Восьмикратный чемпион Wimbledon рад вернуться на любимое покрытие
Роджер Федерер / Фото: ATP Tour
Восьмикратный чемпион Wimbledon Роджер Федерер прокомментировал свой дебютную победу в травяной части сезона. Отметим, что в первом раунде турнира серии ATP500 в Галле швейцарец обыграл Илью Ивашко 7:6, 7:5.
Я не играл на траве два года, так что, конечно, скучал. Здорово вернуться в Галле, я люблю тут играть. Жалко, конечно, что болельщиков так мало, но опять же классно снова играть на зеленой траве – не говоря о том, что я выиграл матч.
Отметим, что на старте соревнования бельгиец Давид Гоффен снялся во время матча из-за травмы.
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