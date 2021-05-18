Как же так? Федерер неожиданно проиграл на старте турнира в Женеве
Федерер: «Мне будет тяжело набрать хорошую форму к Wimbledon»
Титулованный швейцарец – о вылете из турнира в Женеве
Роджер Федерер / Фото - eurosportЛегендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после поражения в стартовом матче на турнире в Женеве (Швейцария).
Цитирует Федерера журналист Саймон Херринг в своем Twitter.
«Матч получился не слишком драматичным, потому что допустил слишком много ошибок. Обидное поражение, но мне надо принять его как часть рабочего процесса и двигаться дальше. Я надеялся, что покажу свою лучшую игру, но мне предстоит ещё много работы. По сравнению с турниром в Дохе я чувствую себя гораздо лучше, и это здорово. Однако мне будет тяжело набрать хорошую форму к Wimbledon».
Напомним, во втором раунде турнира в Женеве Федерер сенсационно проиграл испанцу Пабло Андухару.
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