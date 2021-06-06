Федерер может сняться с Roland Garros: «Каждое утро я заново оцениваю ситуацию»

Роджер Федерер / фото - Getty Images

20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер раздумывает над снятием с Roland Garros. Швейцарец дошел до 4-го круга круга, где сыграет против 9-й ракетки мира Матео Берреттини. Однако 39-летний теннисист еще испытывает последствия операции на колене. Слова Роджера приводит Tennis Majors.

В Париже мне нужно после каждого матча оценивать ситуацию по своему состоянию утром – как я себя чувствую, как себя чувствует колено.

Я уже объяснял, что на тренировках не играл матчи, которые длились по 2,5 или по 3,5 часа. Так что для меня находиться на корте 3,5 часа ненормально. Те, кто проходил через такую же операцию, понимают, о чем я говорю.

Конечно, я бы хотел оказаться на месте Рафы или Новака, которые могут просто думать: «Я отлично себя чувствую. Если хорошо играю, то побеждаю». Но сейчас у меня нет такого ощущения. Все это подготовительные этапы к тому, что для меня очень важно».