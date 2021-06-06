Федерер на 3-х тай-брейках пробился в 4-й круг Roland Garros

Возрастной теннисист почти 4 часа играл против Копфера

Роджер Федерер / фото - Getty Images

6-я ракетка мира Роджер Федерер вышел в 4-й круг Roland Garros. 39-летнему теннисисту потребовалось для этого 3 часа и 39 минут. За это время он одолел Доминика Копфера 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.

Федерер оформил 6 эйсов, реализовал 5 брейк-поинтов из 14 и допустил 1 двойную ошибку. Копфер ошибся на подаче 4 раза, 11 раз подал навылет, при 4 использованных шансах на брейк из 6.

В следующем круге швейцарец сыграет против 9-й ракетки мира Маттео Берреттини. Итальянец станет для него первым соперником из топ-10 после операции.

Напомним, Рафаэль Надаль также сыграет в 4-м круге Открытого чемпионата Франции.