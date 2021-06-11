Директор Roland Garros объяснил, почему Федерер снялся с французского Шлема
Федерер: «На траве я сразу начинаю себя чувствовать гораздо лучше»
Именитый швейцарец с нетерпением ждет старта травяного сезона
17:59
Роджер Федерер / фото - Getty Images
8-я ракетка мира, знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в интервью журналисту Михалю Самульски рассказал о своем состоянии перед стартом травяного сезона.
«Турнир в Галле всегда был ключевым в моей карьере. Там я понял, как добиваться успеха на Уимблдоне. На траве я сразу начинаю чувствовать себя лучше, это происходит само собой. Мне даже не нужно много времени на адаптацию.
Я доволен своим выступлением на Roland Garros и последующим восстановлением организма. Хороший результат, а возможно, и победа в Галле подарят мне уверенность на остаток сезона».
Напомним, директор Roland Garros объяснил, почему Федерер снялся с французского Шлема.
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