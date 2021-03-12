Федерер не сыграет на турнире в Дубае
Федерер: «Надеюсь, к Wimbledon буду готов на 100%. С него сезон начнется по-настоящему»
Легендарный швейцарец продолжает полное восстановление после травмы
Роджер Федерер / Фото - eurosport
Шестая ракетка мира, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что намерен провести плодотворную подготовку к Wimbledon. Цитирует Федерера Tennis Majors.
«Надеюсь, что к буду готов на 100 процентов. С него сезон начнется по-настоящему. В предстоящие месяцы нам предстоит хорошо изучить график и решить, как будет проходить подготовка и реабилитация с физиотерапевтом. Потом посмотрим, какие нагрузки я смогу выдерживать, и как лучше всего подготовиться к реальному началу моего сезона, то есть к траве. В конечном счете все направлено на травяной сезон. Сделаю все, что от меня потребуется, чтобы быть готовым на 100 процентов».
Ранее стало известно, что Федерер снялся с турнира в Дубае.
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