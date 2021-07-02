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Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»

Легендарный швейцарец не считает себя фаворитом турнира в Великобритании
Теннис Grand Slam
08:36
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Роджер Федерер / Фото - eurosport.co.uk
Восьмикратный триумфатор Wimbledon Роджер Федерер поделился мнением относительно прогнозов букмекеров на итоговой результат турнира в Великобритании. 

По их версии, наиболее вероятен финал между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым. На второй позиции – Джокович против Федерера, замыкает топ-3 – Джокович против итальянца Маттео Берреттини.

Также Федерера спросили, почему букмекеры считает что Берреттини имеет больше шансов, чем немец Александр Зверев. Цитирует швейцарца пресс-служба турнира.

«Во-первых, меня это не волнует. Во-вторых, какие букмекеры? Английские? Да? Это все объясняет насчет Берреттини. Они всегда высоко ставят тех, кто выигрывает Queen’s Club (Берреттини победил там в этом году – прим. ред.). К тому же два года назад он выиграл Штутгарт. И пару лет назад провел хороший Wimbledon. Зверев, по-моему, может и должен быть выше. Я играл с ним на траве и знаю, что он может очень хорошо выступать – особенно когда подача идет. Медведев – вторая ракетка мира, должен стоять высоко. А у меня тут такие результаты, что тоже приходится куда-то ставить. Не знаю, как все это объяснить. Меня это не волнует, это не имеет значения. Но, наверное, они правы, что Джокович выйдет в финал. Он фаворит в той половине сетки – да и всего турнира».


Накануне Федерер уверенно обыграл француза Ришара Гаске и вышел в третий раунд Wimbledon.
Владимир Кириченко
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Теги

Роджер Федерер Новак Джокович Маттео Берреттини Александр Зверев Wimbledon

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