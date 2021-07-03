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Федерер не без проблем пробился во вторую неделю Wimbledon

Швейцарец два с половиной часа «бился» с 34-й ракеткой мира
Теннис Grand Slam
20:07
Федерер не без проблем пробился во вторую неделю Wimbledon
Роджер Федерер / Фото: AFP

Один из лучших теннисистов современности Роджер Федерер пробился в четвертый круг Wimbledon, обыграв 34-ю ракетку мира Камэрона Норри – 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 34 минуты. За это время Федерер выполнил 7 подач навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 4 брейк-поинта. Его соперник сделал 12 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и выиграл 2 гейма на приеме.

В четвертом круге восьмикратный победитель Wimbledon сыграет против итальянца Лоренцо Сонего.

Этот турнир очень важен для швейцарца в плане его спортивного наследия. Сейчас Федерер является 20-кратным чемпионом турниров серии Большого шлема, однако если в этом году он уступит трофей, то его вполне может догнать Новак Джокович, у которого подобных побед 19-ть.

Сергей Остапенко
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