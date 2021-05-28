Федерер едва не лишил Свитолину и Монфиса детей
Федерер: «Не собираюсь на пенсию, я снова хочу выигрывать матчи и титулы»
Титулованный швейцарец готов к испытаниям
Роджер Федерер / Фото - eurosportЛегендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий 8-ю строчку рейтинга АТР, Роджер Федерер высказался по поводу завершения карьеры.
Цитирует швейцарца Tennis World.
«Пока что я этого точно не планирую. Я снова хочу выигрывать матчи. Верю, что у меня будут шансы взять титул на Roland Garros, однако прежде всего я должен быть уверен в своем теле. Что касается психологии, я готов к испытаниям. Честно говоря, я слабо верю, что мне уже 39 лет. Такое впечатление, будто я всегда путешествовал по странам и соревнованиям. У меня были проблемы, но мне всегда удавалось с ними справляться».
На прошлой неделе Федерер сенсационно проиграл испанцу Пабло Андухару во втором раунде турнира в Женеве (Швейцария).
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