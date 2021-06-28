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Федерер: «Никогда не ставил себе цель играть до 40 лет»

Именитый швейцарец – о своем спортивном долголетии
Теннис Grand Slam
17:45
Федерер: «Никогда не ставил себе цель играть до 40 лет»
Роджер Федерер / фото - Eurosport

8-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью накануне старта Wimbledon ответил на вопрос о том, как он относится к своему спортивному долголетию.

«Честно говоря, я никогда не ставил себе цель играть до 40 лет. Даже если бы я закончил карьеру в 35, то уже считал бы это успехом. Практически все выдающиеся игроки ушли раньше, только Агасси выступал немного дольше. 

Помню как лет десять назад мы общались с Питом Сампрасом. Он спрашивал, как долго я собираюсь играть. Пит думал, что я уйду из тенниса довольно скоро. С учетом того, скольким приходится жертвовать профессиональным игрокам, нелегко мотивировать себя на продолжение выступлений.

Мне кажется, что Тур дал мне все, чего я только хотел. Я получал удовольствие от путешествий, отлично проводил время с Миркой, семьей и членами моей команды.

Я по-прежнему радуюсь жизни в Туре. После всех операций я начал сомневаться, что смогу снова быть в деле. Посмотрим, каких результатов у меня получится добиться. Wimbledon в этом плане будет очень показательным».

Напомним, Федерер назвал победителя Евро-2020.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Роджер Федерер

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