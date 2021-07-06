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Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»

Швейцарец пробился в четвертьфинал Wimbledon
Теннис Grand Slam
11:20
Федерер: «Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

39-летний Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Wimbledon. Швейцарец поделился мыслями о своем выступлении на Открытом чемпионате Великобритании. Напомним, теннисист вернулся на корт после двух тяжелых операций на колене.

«Здорово видеть, что приложенные усилия не прошли даром, и я могу выступать на высоком уровне в пятисетовом формате. В молодости ты не задаешь себе много вопросов. В моем же возрасте вокруг одни вопросы. Я был обязан доказать себе, что всё смогу.

Был готов к тому, что буду проигрывать матчи, но при этом получать ценную информацию о своем теле. Все это я проделывал ради Уимблдона и возможности снова играть пять сетов.

Сейчас я чувствую себя хорошо. Ощущения самые лучшие. Посмотрим, сколько сил у меня еще осталось. С большим нетерпением жду следующего матча».  

По количеству побед на одном ТБШ Роджер побил рекорд Рафаэля Надаля.

Новак Джокович ранее поделился собственными планами на британский«мэйджор».

Антон Кривенко
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