Джокович выиграл Wimbledon и сравнялся с Федерером и Надалем по количеству побед на ТБШ
Федерер поздравил Джоковича с 20-й победой на ТБШ
По этому показателю серб догнал швейцарца
20:31
Фото: Tennis World USA
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в Twitter поздравил серба Новака Джоковича с победой на Wimbledon и завоеванием 20-го турнира серии Большого шлема:
«Поздравляю Новак с твоим 20-м мэйджором. Горжусь, что у меня есть шанс играть во время такой особенной эры теннисных чемпионов. Прекрасное выступление, молодец!»
Федерер мог не позволит Джоковичу выиграть Wimbledon, однако неожиданно уступил в четвертьфинале.