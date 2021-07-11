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Федерер поздравил Джоковича с 20-й победой на ТБШ

По этому показателю серб догнал швейцарца
Теннис Grand Slam
20:31
Федерер поздравил Джоковича с 20-й победой на ТБШ
Фото: Tennis World USA

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в Twitter поздравил серба Новака Джоковича с победой на Wimbledon и завоеванием 20-го турнира серии Большого шлема:

«Поздравляю Новак с твоим 20-м мэйджором. Горжусь, что у меня есть шанс играть во время такой особенной эры теннисных чемпионов. Прекрасное выступление, молодец!»

Федерер мог не позволит Джоковичу выиграть Wimbledon, однако неожиданно уступил в четвертьфинале.

Сергей Остапенко
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Теги

Роджер Федерер Новак Джокович

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