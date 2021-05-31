Беккер сравнил шансы Надаля, Джоковича и Федерера на победу на Roland Garros
Федерер пробился во второй круг Roland Garros
Роджеру потребовалось для этого всего три сета
19:38
Роджер Федерер / Фото: usatoday.com
В первом круге Roland Garros швейцарец Роджер Федерер (ATP, 8) обыграл Дениса Истомина (ATP, 204) из Узбекистана со счетом 6:2, 6:4, 6:3.
Матч продлился 95 минут, в течение которых Федерер подал восемь эйсов против трех у соперника. При этом, Истомин допустил четыре двойные ошибки, тогда как Роджер не ошибался.
Также Федерер реализовал пять из тринадцати брейк-пойнтов.
Во втором круге швейцарец сыграет против победителя матча Марина Чилича (ATP, 47) и Артура Риндеркнеха (ATP, 118).
Напомним, ранее вторая ракетка планеты Даниил Медведев прошел во второй круг Roland Garros.
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