Федерер пробился во второй круг Roland Garros

Роджеру потребовалось для этого всего три сета





Роджер Федерер / Фото: usatoday.com

В первом круге Roland Garros швейцарец Роджер Федерер (ATP, 8) обыграл Дениса Истомина (ATP, 204) из Узбекистана со счетом 6:2, 6:4, 6:3.



Матч продлился 95 минут, в течение которых Федерер подал восемь эйсов против трех у соперника. При этом, Истомин допустил четыре двойные ошибки, тогда как Роджер не ошибался.

Также Федерер реализовал пять из тринадцати брейк-пойнтов.

Во втором круге швейцарец сыграет против победителя матча Марина Чилича (ATP, 47) и Артура Риндеркнеха (ATP, 118).

Напомним, ранее вторая ракетка планеты Даниил Медведев прошел во второй круг Roland Garros.