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Федерер рассказал об особенностях игры на грунте
Швейцарец вышел в 3-й круг Roland Garros
14:47
Роджер Федерер / фото - getty Images
8-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью порталу Tennis Head рассказал об особенности игры на грунтовом покрытии.
«Многие до сих пор думают, что грунт – это медленное покрытие. На самом деле он гораздо быстрее многого харда. Возможно, за исключением турниров в Цинциннати, Шанхае и еще паре мест. В остальном в теплый день грунт может быть очень быстрым.
Конечно, на нем важны другие аспекты вроде неровных отскоков, скольжения, выхода дальше за заднюю линию. Это особенно актуально на центральном корте Roland Garros, где много места».
Напомним, Федерер вышел в 1/16 финала Roland Garros, где сыграет с Домиником Кепфером.
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