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Федерер: «Самое главное, что ко мне вернулась уверенность»

Швейцарец пробился во второй круг Roland Garros
Теннис Grand Slam
11:18
Федерер: «Самое главное, что ко мне вернулась уверенность»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал о своей текущей форме. Цитирует Федерера пресс-служба ATP.

«Я восстанавливался очень долго, и передо мной всегда стоял один и тот же вопрос: получится ли у меня демонстрировать высокий уровень против сильных соперников?

Надеюсь, что на Wimbledon  я смогу его показать. Возможно, удастся хорошо выступить и в Париже. Пока что рано загадывать. Самое главное, что ко мне вернулась уверенность».

Напомним, Федерер пробился во второй круг Roland Garros.

Михаил Рыбак
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Роджер Федерер

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