Федерер: «Сегодня я действовал разнообразно»
Федерер: «Самое главное, что ко мне вернулась уверенность»
Швейцарец пробился во второй круг Roland Garros
11:18
Роджер Федерер / фото - Getty Images
8-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал о своей текущей форме. Цитирует Федерера пресс-служба ATP.
«Я восстанавливался очень долго, и передо мной всегда стоял один и тот же вопрос: получится ли у меня демонстрировать высокий уровень против сильных соперников?
Надеюсь, что на Wimbledon я смогу его показать. Возможно, удастся хорошо выступить и в Париже. Пока что рано загадывать. Самое главное, что ко мне вернулась уверенность».
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