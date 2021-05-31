Федерер: «Сегодня я действовал разнообразно»

Роджер Федерер / Фото: usatoday.com

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер (ATP, 8) прокомментировал Tennis_Majors победу над Денисом Истоминым (ATP, 204) в первом круге Roland Garros.

Когда у тебя четверо детей, свободного времени нет. При этом я пять недель ходил на костылях. Вообще было бы здорово побыть дома, но из-за пандемии я не мог видеться с друзьями. Затем я много работал».