Федерер: «Я точно не выиграю Roland Garros, даже не ставлю такую цель»
Федерер: «Сегодня я действовал разнообразно»
Роджер рассказал как завладевал преимуществом в матче с Истоминым
20:48
Роджер Федерер / Фото: usatoday.com
Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер (ATP, 8) прокомментировал Tennis_Majors победу над Денисом Истоминым (ATP, 204) в первом круге Roland Garros.
«Было очень здорово начать турнир игрой против хорошо знакомого соперника. Сегодня я действовал разнообразно, подходил к сетке, быстро завладевал преимуществом в каждом сете. Это было здорово.
Когда у тебя четверо детей, свободного времени нет. При этом я пять недель ходил на костылях. Вообще было бы здорово побыть дома, но из-за пандемии я не мог видеться с друзьями. Затем я много работал».
Напомним, ранее Федерер заявил, что не собирается уходить на пенсию.
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