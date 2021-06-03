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Федерер: «Силы у меня еще есть»

Швейцарец вышел в 3-й круг Roland Garros
Теннис Grand Slam
21:58
Федерер: «Силы у меня еще есть»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира легендарный швейцарец Роджер Федерер обыграл Марина Чилича и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В послематчевом интервью журналисту Кантену Мойне теннисист подвел итоги матча, заявив, что доволен показанной игрой.

«Это был очень хороший теннис. Я сам удивился, так как не верил, что почти три часа проведу на таком уровне.
Доволен матчем в целом и отдельными моментами: тай-брейком, подачей, напором. Силы у меня еще есть».

Напомним, в параллельном матче Новак Джокович выбил Пабло Куэваса.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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