Федерер не без труда переиграл Чилича и вышел в третий раунд Roland Garros
Федерер: «Силы у меня еще есть»
Швейцарец вышел в 3-й круг Roland Garros
21:58
Роджер Федерер / фото - Getty Images
8-я ракетка мира легендарный швейцарец Роджер Федерер обыграл Марина Чилича и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В послематчевом интервью журналисту Кантену Мойне теннисист подвел итоги матча, заявив, что доволен показанной игрой.
«Это был очень хороший теннис. Я сам удивился, так как не верил, что почти три часа проведу на таком уровне.
Доволен матчем в целом и отдельными моментами: тай-брейком, подачей, напором. Силы у меня еще есть».
Напомним, в параллельном матче Новак Джокович выбил Пабло Куэваса.
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