Федерер стартовал с тяжелой победы на травяном турнире в Галле

Илья Ивашка заставил швейцарца понервничать

Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер добыл первую победу в своем стартовом матче на травяном турнире в Галле, обыграв Илью Ивашка со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 36 минут. Федерер сумел сделать 4 эйса, реализовать 1 брейкпоинт из 4-х и выиграть все геймы на своей подаче, допустив 1 двойную ошибку. Ивашка в свою очередь сумел 8 раз подать навылет, не допустив ни одной «двойной».

Следующим соперником швейцарца станет победитель пары Гуркач – Оже-Альяссим.

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