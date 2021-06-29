Федерер с большим трудом преодолел первый круг Wimbledon

Швейцарец на отказе соперника вышел во второй раунд любимого Шлема

Роджер Федерер / Фото: twitter.com/atptour

Восьмая ракетка мирового рейтинга Роджер Федерер на отказе Адриана Маннарино (ATP, 41) вышел во второй круг Wimbledon – 6:4, 6:7 (3), 3:6, 6:2, 0:0 (15:0).

За почти три часа матча восьмикратный победитель травяного Шлема выполнил 16 эйсов, допустил три «двойных» и реализовал четыре брейк-поинта из тринадцати, а француз пять раз подал навылет, шесть раз ошибся при подаче и выиграл два гейма на подаче соперника. Маннарино ни разу не выигрывал у швейцарца – 7:0 в личных встречах в пользу Роджера.

Во втором круге Wimbledon соперников Федерера станет победитель матча Ришар Гаске (Франция) – японец Юити Сугита (Япония).

Напомним, что экс-первой ракетки мира Энди Маррею потребовались четыре сета для выхода в следующий раунд домашнего Шлема, а грек Стефанос Циципас сенсационно завершил выступление на Wimbledon.