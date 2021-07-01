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Федерер уверенно обыграл Гаске на Wimbledon

Швейцарец пробился в третий круг турнира

Теннис Grand Slam
21:33
Федерер уверенно обыграл Гаске на Wimbledon
Роджер Федерер / Фото: AP

Во втором круге Wimbledon бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (ATP 8) обыграл француза Ришара Гаске (ATP 56) со счетом 7:6, 6:1, 6:4.

Матч продлился 114 минут, в течение которых Федерер подал девять эйсов против трех у соперника. При этом, швейцарец не допускал двойных ошибок, тогда как у Гаске их две.

Также Федерер реализовал три из шести брейк-пойнтов против нуля из пяти попыток у соперника.

В третьем круге Федерар сыграет с Кэмероном Норри (ATP 34).

Напомним, Федерер оказался одним из тех, кто полетит на Олимпийские игры в Токио.

Карен Агабекян
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Роджер Федерер Ришар Гаске Wimbledon

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