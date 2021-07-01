Федерер уверенно обыграл Гаске на Wimbledon

Швейцарец пробился в третий круг турнира





Роджер Федерер / Фото: AP

Во втором круге Wimbledon бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (ATP 8) обыграл француза Ришара Гаске (ATP 56) со счетом 7:6, 6:1, 6:4.



Матч продлился 114 минут, в течение которых Федерер подал девять эйсов против трех у соперника. При этом, швейцарец не допускал двойных ошибок, тогда как у Гаске их две.

Также Федерер реализовал три из шести брейк-пойнтов против нуля из пяти попыток у соперника.

В третьем круге Федерар сыграет с Кэмероном Норри (ATP 34).

Напомним, Федерер оказался одним из тех, кто полетит на Олимпийские игры в Токио.