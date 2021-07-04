Федерер в восторженных тонах высказался о Маррее

Роджер Федерер и Энди Маррей / Фото: Tennishead

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе Энди Маррее:

Кроме того, у него был трудный год, он сыграл мало матчей. Так что тут явно есть некоторые вопросы. В то же время, он должен быть очень доволен собой.

Я думаю, что все игроки восхищаются тем, через что он прошел. Лично я желаю ему только самого лучшего.

Все надеются, что он останется в туре и продолжит выступать. Но больше всего ему нужно быть счастливым. А для этого нужно быть здоровым».