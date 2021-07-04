Федерер в восторженных тонах высказался о Маррее
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе Энди Маррее:
«Было приятно потренироваться с Энди перед турниром и видеть, на что он способен, в том числе и в плане физических возможностей.
Кроме того, у него был трудный год, он сыграл мало матчей. Так что тут явно есть некоторые вопросы. В то же время, он должен быть очень доволен собой.
Я думаю, что все игроки восхищаются тем, через что он прошел. Лично я желаю ему только самого лучшего.
Все надеются, что он останется в туре и продолжит выступать. Но больше всего ему нужно быть счастливым. А для этого нужно быть здоровым».
Напомним, в начале 2019-го года Маррей перенес операцию на бедре, после которой он был уверен, что не вернется в теннис. Однако уже летом того года британец вновь сыграл на соревнованиях АТР-тура, а осенью даже взял титул в Антверпене (АТР-250).
На Wimbledon-2021 Маррей дошел до третьего круга.
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