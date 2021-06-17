Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»

Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка планеты Роджер Федерер прокомментировал поражение 20-летнему Феликсу Оже-Альяссиму на турнире в Галле, Германия. Швейцарец заявил в комментарии пресс-службе АТР, что все еще испытывает дискомфорт после травмы.

Конечно, Феликс – прекрасный теннисист. Думаю, я бы все равно проиграл. Ведь выступать и побеждать на этом корте довольно тяжело. Я благодарен за свои достижения здесь. Но я не могу смириться с таким третьим сетом, по первым двум у меня претензий нет.

Я не выступаю против процесса восстановления, я провел много времени с семьей. Но когда возвращаешься на корт, хочется, чтобы все было по-прежнему. Тебя расстраивает, когда не получаются удары и не строится игра. И этот негатив скапливается».