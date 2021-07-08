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Федерер: «Я истощен, сил и эмоций вообще не осталось»

Швейцарец проиграл в четвертьфинале Wimbledon
Теннис Grand Slam
08:36
Федерер: «Я истощен, сил и эмоций вообще не осталось»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Роджер Федерер зачехлил ракетку в четвертьфинале Wimbledon, проиграв Хуберту Хуркачу.

После матча швейцарец поделился своими эмоциями от поражения. Также 39-летний теннисист рассказал о планах на будущее. Слова Роджера приводит Metro.

«Конечно, после поражений я всегда грущу. Сейчас я тоже сильно расстроен. Но сейчас с моих плеч свалился огромный груз. Не важно, что я проиграл. Давление всё равное уменьшилось - осталось только усталость.

Я буквально истощен и жутко хочу спать. Не самое приятное состояние. Психологически у меня не осталось сил, потому что я слишком сильно давил и рвался вперед. Последние полтора года были слишком долгими и тяжелыми, но не без светлых моментов.

Знаю, что скоро станет проще. Сейчас я давлю на себя, но вскоре перестану – я себя знаю. Нужно поговорить с командой, узнать их мнение. Мы примем окончательное решение».  

Хуркач в полуфинале встретится с дебютантом этой стадии Маттео Берреттини.


Антон Кривенко
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