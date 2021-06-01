Федерер: «Самое главное, что ко мне вернулась уверенность»
Федерер: «Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх-2020»
Титулованный швейцарец не уверен, что может сыграть на кортах Токио
Роджер Федерер / Фото - tennisworldusa.orgЛегендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий восьмую строчку рейтинга АТР, Роджер Федерер, высказался относительно своего возможного участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио.
Цитирует швейцарца пресс-служба ATP.
«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть. Я бы хотел, чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю я или нет. Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды, семьи и страны. Я все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев».
Накануне Федерер без проблем вышел во второй раунд Roland Garros.
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