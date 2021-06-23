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Федерер: «Я так ужасно облажался на Wimbledon – надел штаны задом наперед»

Швейцарец 8 раз выигрывал турнир в Великобритании
Теннис Grand Slam
23 июня 22:18
Федерер: «Я так ужасно облажался на Wimbledon – надел штаны задом наперед»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Роджер Федерер 8 раз побеждал на Wimbledon. В комментарии пресс-службе британского Шлема швейцарец рассказал, как однажды опозорился на церемонии награждения в 2007 году.

«Я отправлялся на церемонию награждения Уимблдона. Надел пиджак и хотел полный комплект красивой одежды. Шел за трофеем, захотел положить руки в карманы – и не нашел их! Я понял, что надел штаны задом наперед.

Я так ужасно облажался на Wimbledon! Стоял и думал, какие же смешные фото получатся. Самый неловкий момент в моей жизни. Было смешно».

На последнем турнире в Галле Роджер проиграл 20-летнему Феликсу Оже-Альяссиму.

Антон Кривенко
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Роджер Федерер

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