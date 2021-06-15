Медведев сенсационно вылетел на старте турнира в Галле
Федерер ждет. Оже-Альяссим без проблем вышел во второй раунд турнира в Галле
Канадец в двух сетах разобрался с Гуркачем
Феликс Оже-Альяссим / Фото - firstsportzКанадский теннисист, ныне занимающий 21-ю строчку рейтинга АТР, Феликс Оже-Альяссим, без особого труда переиграл поляка Хуберта Гуркача со счетом 6:3, 7:5 в первом раунде турнира в Галле (Германия).
За чуть менее полтора часа матча Оже-Альяссим оформил девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 17-й номер рейтинга АТР Гуркач четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.
После этой победы Оже-Альяссима счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу канадца.
Во втором круге турнира Noventi Open Оже-Альяссим встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который накануне обыграл белоруса Илью Ивашко.
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