Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»

Канадская теннисистка из седьмой сотни рейтинга раскритиковала парижский мейджор

Шарон Фишман / фото - getty images

689-я ракетка мира, канадка Шарон Фишман раскритиковала боссов Roland Garros за непрофессиональный подход к организации мейджора. В своем Twitter Фишман написала:

«Это очень хороший турнир, но ему предстоит пройти долгий пусть, прежде чем он сможет стать в один ряд с другими «мэйджорами» или даже некоторыми соревнованиями АТР и WTA».

Претензии Фишман связаны с уменьшением количества призовых, сокращением времени для тренировок, а также проблемами с меню для веганов.

Напомним, сегодня, 13-го июня, состоится финал мужского Roland Garros, в котором Стефанос Циципас сразиться с Новаком Джоковичем. Новак установит новый рекорд Открытой эры, если сможет победить грека.