Фучович совершил камбэк против игрока топ-10 и вышел на Джоковича

В четвертой партии венгерский теннисист повесил Рублеву «баранку»

Мартон Фучович / Фото: пресс-служба турнира

Венгерский теннисист Мартон Фучович (АТР 48) в четвертом круге Wimbledon обыграл седьмую ракетку мира Андрея Рублева – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 44 минуты. За это время Фучович выполнил 9 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и выиграл 7 геймов на приеме. В свою очередь Рублев сделал 4 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Это пятая очная встреча теннисистов в этом году. Предыдущее четыре выиграл Рублев. Самое интересное, что после одного из проигранных матчей Фучович сказал Рублеву: «Надеюсь, мы с тобой больше не сыграем в этом году». А теперь победа над россиянином стала самой важной в карьере венгра, ведь позволила ему пробиться в первый четвертьфинал на турнирах серии Большого шлема.

Рублев же на старте этого сезона демонстрировал феноменальные результаты, однако после перехода на грунт, а затем на траву россиянин выступает неудачно, как для игрока первой десятки. На Roland Garros он выбыл в первом круге, и вот теперь – в четвертом на Wimbledon.

Следующим соперником Фучовича станет лидер мирового рейтинга и главный фаворит турнира Новак Джокович.